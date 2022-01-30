В России за сутки госпитализировали 9883 человека с ковидом
При этом полностью выздоровело и выписалось из больниц 28 944 пациента.
© ТАСС / Ковалёв Пётр
В России за последние сутки госпитализировали 9883 человека с ковидом. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией.
"Количество госпитализаций составило 9883 человека, на 3,6% меньше по сравнению с 29 января", — сообщили в оперштабе.
Сообщается, что полностью выздоровело и выписалось из больниц 28 944 человека, скончалось от осложнений после коронавируса 617 пациентов. Всего же в стране за сутки болезнь была выявлена у 121 228 человек, а с начала эпидемии по всей России было зарегистрировано 11 737 007 случаев заражения, говорится в сообщении штаба.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали два главных отличия между самыми распространёнными на сегодняшний день штаммами коронавируса — "омикроном" и "дельтой".
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