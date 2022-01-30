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В России за сутки госпитализировали 9883 человека с ковидом

При этом полностью выздоровело и выписалось из больниц 28 944 пациента.

30 января, 08:58
<p>© ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

© ТАСС / Ковалёв Пётр

В России за последние сутки госпитализировали 9883 человека с ковидом. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией.

"Количество госпитализаций составило 9883 человека, на 3,6% меньше по сравнению с 29 января", — сообщили в оперштабе.

Сообщается, что полностью выздоровело и выписалось из больниц 28 944 человека, скончалось от осложнений после коронавируса 617 пациентов. Всего же в стране за сутки болезнь была выявлена у 121 228 человек, а с начала эпидемии по всей России было зарегистрировано 11 737 007 случаев заражения, говорится в сообщении штаба.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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