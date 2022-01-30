В России за сутки госпитализировали 9883 человека с ковидом

В России за последние сутки госпитализировали 9883 человека с ковидом. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией.

Сообщается, что полностью выздоровело и выписалось из больниц 28 944 человека, скончалось от осложнений после коронавируса 617 пациентов. Всего же в стране за сутки болезнь была выявлена у 121 228 человек, а с начала эпидемии по всей России было зарегистрировано 11 737 007 случаев заражения, говорится в сообщении штаба.