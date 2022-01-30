Россиянам перечислили пять самых опасных продуктов для гипертоников

Гипертония возникает и в молодом возрасте, и связано это не только с увеличением стрессовых ситуаций, но и с неправильным питанием, поскольку популярная у молодёжи еда неблаготворно влияет на сердце и сосуды, сообщает Пятый канал.

В первую очередь нужно остерегаться соли, поскольку злоупотребление ею приводит к повышению в крови натрия и снижает способность почек выводить из организма лишнюю жидкость. В результате нарушения увеличивается нагрузка на ведущие к почкам кровеносные сосуды и давление повышается. Сократить потребление соли — первое, что должны сделать гипертоники, предупредили доктора.

Колбасы и копчёное мясо содержат много натрия, что вызывает описанные выше проблемы. Поэтому в большом количестве для людей с повышенным давлением они опасны. Кроме того, консервированные продукты врачи рекомендуют употреблять лишь изредка, так как они могут содержать слишком много соли, увеличивающей срок их годности. Опасна не только соль, но и её собрат — сахар. Сладкое способствует увеличению веса и вызывает опасный для сердца дисбаланс в организме. Кардиологи рекомендуют даже здоровым людям ограничивать потребление сахара девятью чайными ложками в день для мужчин и шестью чайными ложками в день для женщин.

"Немногие в курсе, что даже вино может способствовать повышению кровяного давления. Однако исследования подтверждают прямую связь регулярного употребления спиртного с развитием гипертонии и заболеваний сердца. По наблюдениям медиков, самая большая опасность алкоголя кроется в том, что любители выпить редко оказываются способны оставаться в рамках нормы и вовремя остановиться", — заключили специалисты.