Инфицированные "омикроном" становятся заразными уже через несколько часов

После заражения "омикроном" человек может передать инфекцию уже через несколько часов, тогда как при инфицировании предыдущими штаммами коронавируса для этого требовалось три-четыре дня, рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

"Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру", — рассказал Семёнов в эфире телеканала "Россия-1". По словам специалиста, "омикрон" быстрее других штаммов выводится из организма. Это происходит примерно за неделю.