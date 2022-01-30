Инфицированные "омикроном" становятся заразными уже через несколько часов
Однако этот штамм быстрее других выводится из организма. Это происходит примерно за неделю.
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После заражения "омикроном" человек может передать инфекцию уже через несколько часов, тогда как при инфицировании предыдущими штаммами коронавируса для этого требовалось три-четыре дня, рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.
"Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру", — рассказал Семёнов в эфире телеканала "Россия-1". По словам специалиста, "омикрон" быстрее других штаммов выводится из организма. Это происходит примерно за неделю.
А ранее Лайф сообщал, что Гинцбург сомневается, что на "омикроне" пандемия закончится. Он подчеркнул, что прямо в эту секунду возникают бесконечные количества новых вариантов CoViD-19.
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