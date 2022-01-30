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Четверо мужчин устроили стрельбу в ТЦ в Мурманске

Они повздорили, в результате чего один из них решил воспользоваться оружием.

30 января, 14:28
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Мурманске в крупном торговом центре произошла стрельба. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что речь идёт о ТЦ "Солнечный" на улице Скальной.

По данным правоохранителей, между четырьмя мужчинами возник конфликт. Оказалось, что у одного из них при себе был травматический пистолет. В результате ссоры он решил воспользоваться оружием и выстрелил в ногу 54-летнему мужчине.

Правоохранителям удалось задержать всех участников конфликта. Они доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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