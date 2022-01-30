Четверо мужчин устроили стрельбу в ТЦ в Мурманске
Они повздорили, в результате чего один из них решил воспользоваться оружием.
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В Мурманске в крупном торговом центре произошла стрельба. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что речь идёт о ТЦ "Солнечный" на улице Скальной.
По данным правоохранителей, между четырьмя мужчинами возник конфликт. Оказалось, что у одного из них при себе был травматический пистолет. В результате ссоры он решил воспользоваться оружием и выстрелил в ногу 54-летнему мужчине.
Правоохранителям удалось задержать всех участников конфликта. Они доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
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