Четверо мужчин устроили стрельбу в ТЦ в Мурманске

В Мурманске в крупном торговом центре произошла стрельба. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что речь идёт о ТЦ "Солнечный" на улице Скальной.

По данным правоохранителей, между четырьмя мужчинами возник конфликт. Оказалось, что у одного из них при себе был травматический пистолет. В результате ссоры он решил воспользоваться оружием и выстрелил в ногу 54-летнему мужчине.

Правоохранителям удалось задержать всех участников конфликта. Они доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.