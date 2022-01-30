Лев растерзал сотрудника зоопарка в Иране во время кормления

В Иране лев напал на одного из сотрудников зоопарка в городе Арак. В результате полученных травм человек скончался, сообщает агентство Tasnim .

По предварительным данным, 38-летний работник зашёл в вольер, где находился лев, чтобы покормить его. Хищник в это время находился в отдельной клетке, но смог вырваться и набросился на сотрудника, нанеся ему смертельные раны. Местных жителей попросили не приближаться к территории зоопакра, пока ситуация с хищником не будет взята под контроль.