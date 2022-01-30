Лев растерзал сотрудника зоопарка в Иране во время кормления
Жителям окрестных районов рекомендовано на время не подходить к территории питомника.
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В Иране лев напал на одного из сотрудников зоопарка в городе Арак. В результате полученных травм человек скончался, сообщает агентство Tasnim.
По предварительным данным, 38-летний работник зашёл в вольер, где находился лев, чтобы покормить его. Хищник в это время находился в отдельной клетке, но смог вырваться и набросился на сотрудника, нанеся ему смертельные раны. Местных жителей попросили не приближаться к территории зоопакра, пока ситуация с хищником не будет взята под контроль.
Ранее Лайф опубликовал кадры, как мать бросила свою трёхлетнюю дочь в вольер к медведю в зоопарке Ташкента. Девочка получила серьёзные травмы от падения с пятиметровой высоты, хищник её не тронул. Против женщины возбуждено уголовное дело.
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