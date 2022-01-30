Камеры сняли, как мать бросила трёхлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкенте

Мать бросает маленькую девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке. Видео © Telegram/SHOT

Инцидент в Ташкентском зоопарке, где женщина сбросила маленькую девочку прямо в вольер к бурому медведю, сняли камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

На них видно, как женщина перекидывает ребёнка через защитные перила и держит девочку над вольером. Это замечают другие посетители зоопарка, которые решают подойти к ней в надежде отговорить от совершения ошибки. Но, видимо, им это не удаётся, поскольку она всё же сбрасывает малышку с пятиметровой высоты.

Медведь, находящийся в вольере, всё это время наблюдал за происходящим, а после подбежал к упавшему ребёнку. Однако известно, что травмы девочка получила лишь от падения с высоты, хищник её не тронул. Забежавшие в вольер к медведю специалисты сразу отогнали животное и забрали малышку.