Камеры сняли, как мать бросила трёхлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкенте
На них видно, как хищник наблюдал за происходящим, а после подбежал к упавшему к нему ребёнку.
Кадр из видео © Telegram/SHOT
Мать бросает маленькую девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке. Видео © Telegram/SHOT
Инцидент в Ташкентском зоопарке, где женщина сбросила маленькую девочку прямо в вольер к бурому медведю, сняли камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
На них видно, как женщина перекидывает ребёнка через защитные перила и держит девочку над вольером. Это замечают другие посетители зоопарка, которые решают подойти к ней в надежде отговорить от совершения ошибки. Но, видимо, им это не удаётся, поскольку она всё же сбрасывает малышку с пятиметровой высоты.
Медведь, находящийся в вольере, всё это время наблюдал за происходящим, а после подбежал к упавшему ребёнку. Однако известно, что травмы девочка получила лишь от падения с высоты, хищник её не тронул. Забежавшие в вольер к медведю специалисты сразу отогнали животное и забрали малышку.
Напомним, в Ташкентском зоопарке женщина бросила трёхлетнюю дочь в вольер к медведю. Посетители и сотрудники пытались помешать злоумышленнице совершить задуманное, но им это не удалось. У ребёнка диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Также, по словам медиков, у малышки шоковое состояние. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. О мотивах её поступка ничего не сообщается.
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