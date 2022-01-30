Полицейский убил любовницу и пустился в бега с табельным оружием

В Париже задушили женщину, в убийстве подозревается её гражданский муж, сотрудник полиции, который сейчас находится в бегах. Он скрылся на автомобиле, забрав с собой и табельное оружие, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на прокуратуру.

"Мужчина 29 лет работал в полиции в коммуне Ле-Блан-Мениль на протяжении трёх лет, активно разыскивается с вечера пятницы. Он подозревается в убийстве своей сожительницы в XIX округе Парижа. Прокуратура Парижа в субботу начала расследование "умышленного убийства сожительницы", — говорится в сообщении.

По данным издания, в прошлом мужчина однажды уже нападал на свою возлюбленную. После этого он прошёл курс повышения осведомлённости о домашнем насилии.