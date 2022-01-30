Полицейский убил любовницу и пустился в бега с табельным оружием
В прошлом мужчина однажды уже нападал на возлюбленную. После этого он прошёл специальный курс, направленный на борьбу с домашним насилием.
Фото: © Flickr/nicholas james
В Париже задушили женщину, в убийстве подозревается её гражданский муж, сотрудник полиции, который сейчас находится в бегах. Он скрылся на автомобиле, забрав с собой и табельное оружие, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на прокуратуру.
"Мужчина 29 лет работал в полиции в коммуне Ле-Блан-Мениль на протяжении трёх лет, активно разыскивается с вечера пятницы. Он подозревается в убийстве своей сожительницы в XIX округе Парижа. Прокуратура Парижа в субботу начала расследование "умышленного убийства сожительницы", — говорится в сообщении.
По данным издания, в прошлом мужчина однажды уже нападал на свою возлюбленную. После этого он прошёл курс повышения осведомлённости о домашнем насилии.
Ранее страшное преступление произошло в Подмосковье. Женщину-бухгалтера похитили и потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей. Позже был задержан её 36-летний супруг, с которым она находилась в бракоразводном процессе. 27 января 2022 года мужчина дождался, когда жена выйдет с работы, и похитил её. Он отвёз женщину в заброшенное хозяйственное помещение, изнасиловал и убил. Через пару дней суд арестовал мужчину, он признал свою вину и сознался в содеянном.
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