"Ходи и бойся": Бывший разослал интимные фото петербурженки её родным и сотням коллег из-за разрыва

Жительница Петербурга, известная в кондитерской сфере, пожаловалась на своего бывшего бойфренда. Мужчина совсем слетел с катушек и после расставания преследует женщину, пишет телеграм-канал Mash.

"Он мне всегда говорил: "Ты будешь ходить и оглядываться. Ходи и бойся. Я твою жизнь превращу в ад", — рассказала пострадавшая.

Женщина работает в крупной кондитерской фирме, занимается фигурными тортами и даже берёт призы на всероссийских конкурсах, при этом успевая растить троих детей. В прошлом году она приняла решение расстаться с бойфрендом-сантехником, однако тот её энтузиазма на разделал. Мужчина начал не просто преследовать свою бывшую, но и пакостить ей, поступая довольно низко.

Как рассказала пострадавшая, помимо физического воздействия, он применяет ещё и психологическую травлю. Неадекват разослал на порносайты, а также 500 её коллегам и родственникам (включая дочь) интимные кадры, которые снял на скрытую камеру, кроме того, публиковал снимки её документов. Обиженный сантехник часто поджидал женщину, бил, пытался затолкать в машину, а однажды не придумал ничего лучше, чем облить её зелёнкой. Она плеснул жидкость ей прямо в лицо, и женщина получила ожог глаз. При этом женщина трижды заявляла на него в полицию, писала в СК и прокуратуру, однако никакого результата это пока так и не принесло.

"Просто я хочу, чтобы он ответил за свои поступки, вот и всё", — поделилась она.