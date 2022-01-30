"Просто гигантище!": Актёр Газаров назвал Куравлёва человеком с большой буквы
Собеседник Лайфа считает, что в последние годы любимец публики пытался что-то изменить в своей жизни, но не смог.
Леонид Куравлёв. Фото © kino-teatr.ru
Актёр Сергей Газаров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Леонида Куравлёва. Он назвал чувство юмора и ответственность главными чертами в характере легендарного актёра. По словам Газарова, Куравлёв везде оставался у руля: и в жизни, и в работе. Это человек с большой буквы.
"Я уж не говорю о том, какой это артист. Просто гигантище! Жалко, что в последние годы он как-то пропал. Он, видимо, пытался справиться с уходом своей любимой жены. Наверное, это так было. Не могу говорить точно, но как-то в последние годы он пытался что-то изменить. Но, видимо, не получилось. Очень жаль. Очень!" — сказал Газаров.
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30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
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