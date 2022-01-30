"Просто гигантище!": Актёр Газаров назвал Куравлёва человеком с большой буквы

Актёр Сергей Газаров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Леонида Куравлёва. Он назвал чувство юмора и ответственность главными чертами в характере легендарного актёра. По словам Газарова, Куравлёв везде оставался у руля: и в жизни, и в работе. Это человек с большой буквы.

"Я уж не говорю о том, какой это артист. Просто гигантище! Жалко, что в последние годы он как-то пропал. Он, видимо, пытался справиться с уходом своей любимой жены. Наверное, это так было. Не могу говорить точно, но как-то в последние годы он пытался что-то изменить. Но, видимо, не получилось. Очень жаль. Очень!" — сказал Газаров.