Актриса Чурсина рассказала, что Куравлёва сильно подкосила смерть жены
Она считает уход актёра большой потерей, так как в российском кинематографе больше нет настолько разностороннего человека.
Леонид Куравлёв и Людмила Чурсина. Фото © Wikipedia
Российский актёр Леонид Куравлёв всегда был очень предан своей семье и особенно жене. Они прожили вместе 52 года, её смерть в 2012 году очень подкосила его, рассказала Лайфу народная артистка СССР Людмила Чурсина.
"Он был замечательный, разносторонний человек. Преданный своей семье, жене. Говорят, что он очень с уходом жены горевал и это как-то так его подкосило. Нет такого больше у нас актёра, который на экране и пел, и был серьёзным, и смешил, и умел молчать. Царство ему небесное", — сказала Чурсина.
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Напомним, о том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 17 января результаты КТ актёра показали обширное поражение лёгких. 21 января СМИ сообщили, что Куравлёва выписали из Коммунарки и перевели в хоспис. Сегодня, 30 января, всенародный любимец умер.
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