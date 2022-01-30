Актриса Чурсина рассказала, что Куравлёва сильно подкосила смерть жены

Российский актёр Леонид Куравлёв всегда был очень предан своей семье и особенно жене. Они прожили вместе 52 года, её смерть в 2012 году очень подкосила его, рассказала Лайфу народная артистка СССР Людмила Чурсина.

"Он был замечательный, разносторонний человек. Преданный своей семье, жене. Говорят, что он очень с уходом жены горевал и это как-то так его подкосило. Нет такого больше у нас актёра, который на экране и пел, и был серьёзным, и смешил, и умел молчать. Царство ему небесное", — сказала Чурсина.