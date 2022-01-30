Сломанные ветки и сугроб: Появилось видео с места падения школьницы с 22-го этажа в Москве

Под окнами многоэтажки большой сугроб, около метра в высоту. Именно он мог стать спасением для школьницы. На кадрах видно, что на месте её приземления осталось большое углубление и поломанные ветви дерева. От вида земли с 22-го этажа захватывает дух. То, что девочка смогла выжить после такого падения, даже врачам кажется чудом. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также поверхностные ссадины и ушибы.