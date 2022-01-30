Сломанные ветки и сугроб: Появилось видео с места падения школьницы с 22-го этажа в Москве
Подросток каким-то чудом выжил. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также поверхностные ссадины и ушибы.
Дом, откуда выпала школьница. Кадр из видео © SHOT
Место падения восьмиклассницы. Видео © SHOT
Появились кадры с домом в Москве, из окна которого на 22-м этаже в разгар вечеринки выпала восьмиклассница. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Под окнами многоэтажки большой сугроб, около метра в высоту. Именно он мог стать спасением для школьницы. На кадрах видно, что на месте её приземления осталось большое углубление и поломанные ветви дерева. От вида земли с 22-го этажа захватывает дух. То, что девочка смогла выжить после такого падения, даже врачам кажется чудом. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также поверхностные ссадины и ушибы.
Напомним, ЧП произошло в одной из квартир многоэтажки на Загорьевской улице в Москве. По некоторым данным, восьмиклассница в состоянии лёгкого опьянения решила перелезть на соседний балкон, но не удержалась. По данным Лайфа, в результате падения с 22-го этажа никаких серьёзных травм девочка не получила. Известно, что школьница за неделю до инцидента выписалась из больницы, в которую попала из-за депрессивного расстройства.
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