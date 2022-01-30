Пациентка умерла во время липосакции в частной клинике в Москве

Клиника в Москве, где скончалась пациентка после липосакции © LIFE

В Москве 27-летняя пациентка скончалась во время пластической операции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре.

Как сообщается, женщина обратилась в один из частных центров пластической хирургии, расположенный в Москве, на улице Рогова, с просьбой провести липосакцию. Во время операции 29 января пациентке стало плохо. В тяжёлом состоянии её доставили в одну из столичных клиник. Спасти девушку не удалось.

"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — отметили в ведомстве.