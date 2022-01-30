Пациентка умерла во время липосакции в частной клинике в Москве
Девушке стало плохо, и в тяжёлом состоянии её доставили в одну из столичных больниц, но спасти её не удалось.
В Москве женщина скончалась после липосакции © LIFE
Клиника в Москве, где скончалась пациентка после липосакции © LIFE
В Москве 27-летняя пациентка скончалась во время пластической операции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре.
Как сообщается, женщина обратилась в один из частных центров пластической хирургии, расположенный в Москве, на улице Рогова, с просьбой провести липосакцию. Во время операции 29 января пациентке стало плохо. В тяжёлом состоянии её доставили в одну из столичных клиник. Спасти девушку не удалось.
"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — отметили в ведомстве.
Ранее в Красноярске известная блогерша умерла после пластической операции. По предварительным данным экспертов, смерть наступила в результате тромбоэмболии лёгочных путей. Погибшей было 47 лет.
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