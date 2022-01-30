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Пациентка умерла во время липосакции в частной клинике в Москве

Девушке стало плохо, и в тяжёлом состоянии её доставили в одну из столичных больниц, но спасти её не удалось.

30 января, 11:42

В Москве женщина скончалась после липосакции © LIFE

Клиника в Москве, где скончалась пациентка после липосакции © LIFE

В Москве 27-летняя пациентка скончалась во время пластической операции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре.

Как сообщается, женщина обратилась в один из частных центров пластической хирургии, расположенный в Москве, на улице Рогова, с просьбой провести липосакцию. Во время операции 29 января пациентке стало плохо. В тяжёлом состоянии её доставили в одну из столичных клиник. Спасти девушку не удалось.

"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — отметили в ведомстве.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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