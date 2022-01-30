Стало известно о диагнозах Леонида Куравлёва перед смертью: Мозг умирал
Основным фактором гибели артиста оказалась остановка сердца, однако у актёра был и ряд сопутствующих заболеваний.
Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Кузин Андрей
Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв скончался в Москве в возрасте 85 лет после остановки сердца. У актёра в том числе была смешанная деменция и цереброваскулярная болезнь, при которой его "мозг умирал", сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник из окружения Куравлёва.
"Да, находился в хосписе, куда его перевели из Коммунарки. Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца", — поделился источник.
Напомним, о том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 17 января результаты КТ актёра показали обширное поражение лёгких. 21 января СМИ сообщили, что Куравлёва выписали из Коммунарки и перевели в хоспис. Сегодня, 30 января, всенародный любимец умер.
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