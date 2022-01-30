Стало известно о диагнозах Леонида Куравлёва перед смертью: Мозг умирал

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв скончался в Москве в возрасте 85 лет после остановки сердца. У актёра в том числе была смешанная деменция и цереброваскулярная болезнь, при которой его "мозг умирал", сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник из окружения Куравлёва.