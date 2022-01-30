Леонида Куравлёва похоронят на Троекуровском кладбище рядом с родственниками
Прощание с народным артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов. Предварительно, церемония состоится 1 или 2 февраля.
Леонид Куравлёв © ТАСС / Владимир Астапкович
Народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва похоронят на Троекуровском кладбище в родственном захоронении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, который знаком с пожеланиями близких актёра.
"Леонид Вячеславович будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище", — поделился собеседник агентства.
По его словам, прощание с народным артистом, вероятнее всего, состоится в Центральном доме кинематографистов, однако точная дата мероприятия пока не определена. Скорее всего, похороны пройдут 1 или 2 февраля, добавил источник.
Как сообщал Лайф ранее, 17 января результаты КТ актёра показали обширное поражение лёгких. О том, что Леонида Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что Куравлёва выписали из Коммунарки и перевели в хоспис. 30 января актёр ушёл из жизни.
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