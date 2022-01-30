Леонида Куравлёва похоронят на Троекуровском кладбище рядом с родственниками

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва похоронят на Троекуровском кладбище в родственном захоронении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, который знаком с пожеланиями близких актёра.

"Леонид Вячеславович будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище", — поделился собеседник агентства.