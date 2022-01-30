Глава МИД Британии Трасс подтвердила планы Лондона расширить санкции против России
По её словам, теперь у олигархов и компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс © ТАСС / Zuma
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе расширит санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины и включит в них российских олигархов, "причастных к поддержке режима".
"На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства... В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечён в деятельность по дестабилизации на Украине", — сказала она в интервью телеканалу Sky News.
Глава МИД Соединённого Королевства добавила, что британские власти собираются расширить круг лиц, которых коснутся ограничительные меры, чтобы "любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции". Она подчеркнула, что у олигархов и компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться.
Ранее СМИ сообщили, что МИД Великобритании намерен 31 января объявить о новых санкциях против России. По словам источника в правительственных кругах Соединённого Королевства, Лондон планирует нацелиться на стратегические и финансовые интересы РФ.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Комментариев: 0