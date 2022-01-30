Глава МИД Британии Трасс подтвердила планы Лондона расширить санкции против России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе расширит санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины и включит в них российских олигархов, "причастных к поддержке режима".

"На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства... В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечён в деятельность по дестабилизации на Украине", — сказала она в интервью телеканалу Sky News.

Глава МИД Соединённого Королевства добавила, что британские власти собираются расширить круг лиц, которых коснутся ограничительные меры, чтобы "любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции". Она подчеркнула, что у олигархов и компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться.