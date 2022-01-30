Журналисты выяснили, чем занимается жена экс-президента Украины Януковича

В обществе вновь проснулся интерес к жизни супруги четвёртого президента Украины Виктора Януковича Людмилы. Виной тому новость о её смерти, которая разлетелась в Сети, однако оказалась ложной. Но журналистам такого повода оказалось достаточно для того, чтобы узнать, чем она сейчас занимается.

По данным портала "Страна.ua", в настоящее время Людмила проживает в Севастополе, где владеет кинотеатром "Мир кино" и сетью магазинов "Меркурий" с выпечкой собственного производства и деликатесами из-за рубежа. Известно, что ООО "Меркурий" юридически находится на улице Маршала Бирюзова, а его руководителем с июня 2018 года является Михаил Петрович Зиновьев. По словам одного из сотрудников магазина, клиенты — довольно обеспеченные люди. При этом он упомянул постоянную текучку кадров — нужны уборщицы, охранники, грузчики.

Также нелёгкие времена из-за коронавирусных мер и ограничений переживает и кинотеатр. Он открылся в торговом центре на улице адмирала Фадеева ещё в 2018 году. По словам сотрудников, в любой момент может прийти полиция с проверкой: как соблюдается масочный режим, делаются ли записи в журналы, измеряется ли температура на входе. При этом желающих сходить в кино сейчас крайне мало.

Также Людмилу Янукович часто видят на Братском кладбище на северной стороне Севастополя. По словам жителей города, кортеж из чёрных автомобилей замечали в поминальные дни и 20 марта — в день, когда в 2015 году на Байкале утонул её сын Виктор.