National Interest: Переговоры по гарантиям безопасности находятся в тупике из-за США
Автор статьи считает, что позиция американских политиков добавляет новые проблемы в процесс урегулирования отношений между Москвой и странами Запада.
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Поражение американской дипломатии касаемо кризиса на Украине и переговоров с Россией по гарантиям безопасности настолько серьёзно, что Незалежная сама опровергла мейнстримные утверждения Запада о неотвратимом "российском вторжении", пишет The National Interest.
Автор статьи Марк Эпископос считает, что позиция американских политиков добавляет новые проблемы в процесс урегулирования отношений между Москвой и западными странами. Так, заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что "Россия в любой момент может начать атаку на Украину", вынудило Киев выступить с опровержением.
"Растущее расхождение в риторике между Киевом и Вашингтоном проявилось в недавнем телефонном разговоре между Байденом и Зеленским, который, по словам высокопоставленного украинского чиновника, "прошёл не очень хорошо". Украинский президент призвал своего коллегу "успокоиться", сказав Байдену, что продолжающееся чрезвычайное положение на Украине наносит ущерб экономике и моральному состоянию населения его страны", — пишет автор.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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