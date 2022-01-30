National Interest: Переговоры по гарантиям безопасности находятся в тупике из-за США

Поражение американской дипломатии касаемо кризиса на Украине и переговоров с Россией по гарантиям безопасности настолько серьёзно, что Незалежная сама опровергла мейнстримные утверждения Запада о неотвратимом "российском вторжении", пишет The National Interest.

Автор статьи Марк Эпископос считает, что позиция американских политиков добавляет новые проблемы в процесс урегулирования отношений между Москвой и западными странами. Так, заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что "Россия в любой момент может начать атаку на Украину", вынудило Киев выступить с опровержением.