Патрушев сравнил заслуги СССР и США в победе над фашистами
Он отметил, что человеческие потери американцев в годы войны сравнимы с количеством захоронений на одном только Пискарёвском кладбище в Северной столице.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев © ТАСС / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России
США преувеличивают свою роль в победе над нацистами во Второй мировой войне. Достаточно сравнить число погибших, и выяснится, что на одном только Пискарёвском кладбище в Петербурге захоронено столько советских солдат, сколько потеряли американцы в ходе всей войны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Какую информацию сейчас распространяют? Что основные тяготы [несли] и основные заслуги в победе над фашизмом имеют США. Так вот для сравнения: только на этом мемориальном кладбище захоронено значительно больше людей, чем все потери США за время Второй мировой войны", — пояснил он во время возложения цветов на кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда.
Патрушев добавил, что это не единственное место захоронения и что таких мест, о которых необходимо помнить, ещё очень много по всей стране.
Ранее Николай Патрушев рассказал, что заявления американских властей о том, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины, — это полная нелепость. Причём так считают даже официальные лица Незалежной, отметил он.
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