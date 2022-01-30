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Патрушев сравнил заслуги СССР и США в победе над фашистами

Он отметил, что человеческие потери американцев в годы войны сравнимы с количеством захоронений на одном только Пискарёвском кладбище в Северной столице.

30 января, 09:43

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев © ТАСС / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России

США преувеличивают свою роль в победе над нацистами во Второй мировой войне. Достаточно сравнить число погибших, и выяснится, что на одном только Пискарёвском кладбище в Петербурге захоронено столько советских солдат, сколько потеряли американцы в ходе всей войны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Какую информацию сейчас распространяют? Что основные тяготы [несли] и основные заслуги в победе над фашизмом имеют США. Так вот для сравнения: только на этом мемориальном кладбище захоронено значительно больше людей, чем все потери США за время Второй мировой войны", — пояснил он во время возложения цветов на кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда.

Патрушев добавил, что это не единственное место захоронения и что таких мест, о которых необходимо помнить, ещё очень много по всей стране.

Полицейские совершили марш по Дороге жизни в годовщину снятия блокады Ленинграда

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Ранее Николай Патрушев рассказал, что заявления американских властей о том, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины, — это полная нелепость. Причём так считают даже официальные лица Незалежной, отметил он.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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