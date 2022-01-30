Патрушев сравнил заслуги СССР и США в победе над фашистами

США преувеличивают свою роль в победе над нацистами во Второй мировой войне. Достаточно сравнить число погибших, и выяснится, что на одном только Пискарёвском кладбище в Петербурге захоронено столько советских солдат, сколько потеряли американцы в ходе всей войны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Какую информацию сейчас распространяют? Что основные тяготы [несли] и основные заслуги в победе над фашизмом имеют США. Так вот для сравнения: только на этом мемориальном кладбище захоронено значительно больше людей, чем все потери США за время Второй мировой войны", — пояснил он во время возложения цветов на кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда.

Патрушев добавил, что это не единственное место захоронения и что таких мест, о которых необходимо помнить, ещё очень много по всей стране.