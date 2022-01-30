Фанаты "Локомотива" присоединились к бойкоту Fan ID

Систему до этого тестировали на чемпионате мира 2018 года и матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Фанаты московского "Локомотива" присоединились к бойкоту системы Fan ID, которая заработает с 1 июля 2022 года.

"Мы приняли решение единогласно и однозначно отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться так называемый "паспорт болельщика". Мы не оставим свой великий и могучий ФК "Локомотив Москва" и продолжим поддерживать его во всех мероприятиях, не требующих наличия FAN-ID", — говорится в заявлении.