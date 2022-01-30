Фанаты "Локомотива" присоединились к бойкоту Fan ID
Систему до этого тестировали на чемпионате мира 2018 года и матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Фанаты московского "Локомотива" присоединились к бойкоту системы Fan ID, которая заработает с 1 июля 2022 года.
"Мы приняли решение единогласно и однозначно отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться так называемый "паспорт болельщика". Мы не оставим свой великий и могучий ФК "Локомотив Москва" и продолжим поддерживать его во всех мероприятиях, не требующих наличия FAN-ID", — говорится в заявлении.
Ранее Лайф сообщал, что болельщики "Зенита" и "Спартака" выступили с заявлением о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Позднее к ним присоединились фанаты "Ростова", "Крыльев Советов", "Динамо", "Уфы" и других команд. Отметим, что главная цель создания паспортов болельщиков — обеспечение безопасности на стадионах. Добавим, что система была опробована во время Кубка конфедераций 2017 года, ЧМ-2018 и матчей Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.
Фото © ФК "Локомотив"