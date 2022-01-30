Умер актёр Леонид Куравлёв
Ранее он был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на ковид, но все тесты оказались отрицательными.
Актёр театра и кино Леонид Куравлёв © ТАСС / Фадеичев Сергей
В Москве скончался актёр театра и кино Леонид Куравлёв. Об этом сообщает Первый канал.
Артисту было 85 лет. Ранее он был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус, однако все тесты оказались отрицательными. О причинах смерти пока не сообщается.
Леонид Куравлёв окончил ВГИК в 1960 году, однако свою первую роль в кино сыграл двумя годами ранее — в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет...". Наибольшую популярность Куравлёву принесли роли в таких фильмах как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию".
Как сообщал Лайф ранее, 17 января результаты КТ актёра показали обширное поражение лёгких. О том, что Леонида Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что Куравлёва выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
Комментариев: 0