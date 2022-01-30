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Умер актёр Леонид Куравлёв

Ранее он был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на ковид, но все тесты оказались отрицательными.

30 января, 09:15
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Актёр театра и кино Леонид Куравлёв © ТАСС / Фадеичев Сергей

В Москве скончался актёр театра и кино Леонид Куравлёв. Об этом сообщает Первый канал.

Артисту было 85 лет. Ранее он был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус, однако все тесты оказались отрицательными. О причинах смерти пока не сообщается.

Леонид Куравлёв окончил ВГИК в 1960 году, однако свою первую роль в кино сыграл двумя годами ранее — в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет...". Наибольшую популярность Куравлёву принесли роли в таких фильмах как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию".

Сын Леонида Куравлёва заявил, что актёр находится на реабилитации

Сын Леонида Куравлёва заявил, что актёр находится на реабилитации

Как сообщал Лайф ранее, 17 января результаты КТ актёра показали обширное поражение лёгких. О том, что Леонида Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что Куравлёва выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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