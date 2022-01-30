Умер актёр Леонид Куравлёв

В Москве скончался актёр театра и кино Леонид Куравлёв. Об этом сообщает Первый канал.

Артисту было 85 лет. Ранее он был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус, однако все тесты оказались отрицательными. О причинах смерти пока не сообщается.