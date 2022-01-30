Глава МИД ФРГ оценила потенциал России в сфере возобновляемых источников энергии

Благодаря своим невероятным размерам Россия имеет огромный потенциал для перехода на возобновляемые источники энергии, считает глава МИД Германии Анналена Бербок. Она надеется, что планы Евросоюза по углеродному регулированию ускорят в стране процесс перехода к новой бизнес-модели в области зелёного водорода и озеленения.

"Там (в России. — Прим. Лайфа) очень серьёзно относятся к планам ЕС касательно углеродного трансграничного налога. И как раз энергетическая и сталелитейная отрасль знает, что должна адаптироваться к этому, чтобы быть конкурентоспособной. В этой связи многие фирмы в России сами набирают темп при переходе на возобновляемые источники и водород", — сказала Бербок в интервью медиагруппе Funke.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила, что Германия была бы счастлива сотрудничать с Россией в этой области на основе международного права.