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"Для всех, кто хотел знать, что он делает со мной": Девушка нападающего МЮ Гринвуда обвинила его в побоях

В этом сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Англии, забив пять мячей.

30 января, 09:08
<p>Хэрриэт Робсон и Мейсон Гринвуд. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Visionhaus, © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWq3q8wMZ_j/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hasrobson</a></p>

Хэрриэт Робсон и Мейсон Гринвуд. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Visionhaus, © Instagram / hasrobson

Девушка молодого нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда Хэрриэт Робсон выложила в "Инстаграм" фото и видео с синяками и обвинила своего молодого человека в избиении.

Девушка Мейсона Гринвуда Хэрриэт Робсон. Фото © Instagram / hasrobson

Девушка Мейсона Гринвуда Хэрриэт Робсон. Фото © Instagram / hasrobson

На опубликованных кадрах можно увидеть синяки на разных частях тела Робсон, а на одном из видео — её окровавленное лицо. Кроме того, она поделилась фрагментом аудиозаписи, которая подтверждает побои со стороны футболиста.

"Для всех, кто хотел знать, что Мейсон Гринвуд делает со мной", — написала Робсон.

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Добавим, что 20-летний Мейсон Гринвуд в этом сезоне выходил на поле 18 раз в чемпионате Англии и отметился пятью забитыми мячами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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