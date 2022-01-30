"Для всех, кто хотел знать, что он делает со мной": Девушка нападающего МЮ Гринвуда обвинила его в побоях

Девушка молодого нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда Хэрриэт Робсон выложила в "Инстаграм" фото и видео с синяками и обвинила своего молодого человека в избиении.

Девушка Мейсона Гринвуда Хэрриэт Робсон. Фото © Instagram / hasrobson

На опубликованных кадрах можно увидеть синяки на разных частях тела Робсон, а на одном из видео — её окровавленное лицо. Кроме того, она поделилась фрагментом аудиозаписи, которая подтверждает побои со стороны футболиста.

"Для всех, кто хотел знать, что Мейсон Гринвуд делает со мной", — написала Робсон.