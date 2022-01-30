"Для всех, кто хотел знать, что он делает со мной": Девушка нападающего МЮ Гринвуда обвинила его в побоях
В этом сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Англии, забив пять мячей.
Хэрриэт Робсон и Мейсон Гринвуд. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Visionhaus, © Instagram / hasrobson
Девушка молодого нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда Хэрриэт Робсон выложила в "Инстаграм" фото и видео с синяками и обвинила своего молодого человека в избиении.
Девушка Мейсона Гринвуда Хэрриэт Робсон. Фото © Instagram / hasrobson
На опубликованных кадрах можно увидеть синяки на разных частях тела Робсон, а на одном из видео — её окровавленное лицо. Кроме того, она поделилась фрагментом аудиозаписи, которая подтверждает побои со стороны футболиста.
"Для всех, кто хотел знать, что Мейсон Гринвуд делает со мной", — написала Робсон.
Добавим, что 20-летний Мейсон Гринвуд в этом сезоне выходил на поле 18 раз в чемпионате Англии и отметился пятью забитыми мячами.
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