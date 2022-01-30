"Ступакия", "Устюгор" и "Якимус": Организаторы Олимпиады-2022 исковеркали фамилии российских лыжников

Организаторы Олимпийских игр в Пекине неправильно написали фамилии российских лыжников и именно с такими табличками встретили их в аэропорту столицы Поднебесной, чем изрядно удивили спортсменов.

На снимке, которым поделилась Юлия Ступак, можно увидеть достаточно неожиданные варианты написания фамилий наших спортсменов. Так, сама Ступак стала "Ступакией", Наталья Непряева — "Аталией Непряев", Иван Якимушкин — "Якимусом", а вот Сергей Устюгов и вовсе стал "Устюгором".