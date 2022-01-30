"Ступакия", "Устюгор" и "Якимус": Организаторы Олимпиады-2022 исковеркали фамилии российских лыжников
Наши спортсмены прилетели в китайскую столицу рано утром 30 января по московскому времени.
Фото © Instagram / yulia_belorukova
Организаторы Олимпийских игр в Пекине неправильно написали фамилии российских лыжников и именно с такими табличками встретили их в аэропорту столицы Поднебесной, чем изрядно удивили спортсменов.
На снимке, которым поделилась Юлия Ступак, можно увидеть достаточно неожиданные варианты написания фамилий наших спортсменов. Так, сама Ступак стала "Ступакией", Наталья Непряева — "Аталией Непряев", Иван Якимушкин — "Якимусом", а вот Сергей Устюгов и вовсе стал "Устюгором".
Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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