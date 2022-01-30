Экс-глава МИД ФРГ предложил отправить миротворческий контингент ООН на Украину

На Украину необходимо отправить международную миротворческую миссию ООН для поддержки перемирия и предотвращения насилия, считает бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Международная миротворческая миссия ООН там бы жёстко добивалась соблюдения перемирия, отвода тяжёлых вооружений и прекращения любой формы насилия — при необходимости посредством оружия. Предложения на этот счёт имелись, но никогда не было серьёзных консультаций", — отметил Габриэль.

Он добавил, что эти и другие меры, которые предпринимают США, НАТО и европейские страны, нацелены на то, чтобы не допустить войны в центре Европы. Однако, по мнению экс-главы МИД, европейцы должны признать, что они в действительности никогда не играли решающей роли в вопросе предотвращения военной опасности. В этом плане они всегда зависели от США.