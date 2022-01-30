Экс-глава МИД ФРГ предложил отправить миротворческий контингент ООН на Украину
По его словам, эти и другие меры, которые предпринимают США и страны НАТО, нацелены на то, чтобы не допустить войны в центре Европы.
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На Украину необходимо отправить международную миротворческую миссию ООН для поддержки перемирия и предотвращения насилия, считает бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.
"Международная миротворческая миссия ООН там бы жёстко добивалась соблюдения перемирия, отвода тяжёлых вооружений и прекращения любой формы насилия — при необходимости посредством оружия. Предложения на этот счёт имелись, но никогда не было серьёзных консультаций", — отметил Габриэль.
Он добавил, что эти и другие меры, которые предпринимают США, НАТО и европейские страны, нацелены на то, чтобы не допустить войны в центре Европы. Однако, по мнению экс-главы МИД, европейцы должны признать, что они в действительности никогда не играли решающей роли в вопросе предотвращения военной опасности. В этом плане они всегда зависели от США.
"С точки зрения России, Европа не играет никакой роли, ведь в 1945, 1989 и 1997 годах Советский Союз, а затем Россия всегда вели переговоры о судьбе Европы с США. Так это, по мнению России, и должно остаться", — считает политик.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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