Лавров заявил, что Россия хочет добрых отношений с США
Но наученная горьким опытом Москва не намерена оставаться в положении, когда безопасность повседневно ущемляется, заключил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © VK / МИД России
Москва хочет добрых, ровных, взаимоуважительных и равноправных отношений с США. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой", — заявил Лавров в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале.
По словам политика, у России есть собственные интересы, как и у США. Наученная горьким опытом Москва не намерена оставаться в положении, когда безопасность повседневно ущемляется, заключил глава МИД РФ.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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