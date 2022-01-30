Лавров заявил, что Россия хочет добрых отношений с США

"Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой", — заявил Лавров в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале.