Лавров заявил, что США легко предают друзей и союзников ради своих интересов

США руководствуются исключительно своими интересами и запросто отвернутся от союзников и друзей, если это потребуется. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

"Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира", — сказал он.

Лавров вновь напомнил о том, как американцы обошлись со своими союзниками в Афганистане. Также глава МИД привёл в пример судьбу бывшего президента Египта Хосни Мубарака: когда того арестовали, "Вашингтон пальцем не пошевелил" ради оказания ему поддержки, подчеркнул глава российского ведомства.