Лавров заявил, что США легко предают друзей и союзников ради своих интересов
Глава МИД напомнил о судьбе бывшего президента Египта Хосни Мубарака и о ситуации с Афганистаном, когда американцы повели себя эгоистично.
Глава МИД России Сергей Лавров © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
США руководствуются исключительно своими интересами и запросто отвернутся от союзников и друзей, если это потребуется. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.
"Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира", — сказал он.
Лавров вновь напомнил о том, как американцы обошлись со своими союзниками в Афганистане. Также глава МИД привёл в пример судьбу бывшего президента Египта Хосни Мубарака: когда того арестовали, "Вашингтон пальцем не пошевелил" ради оказания ему поддержки, подчеркнул глава российского ведомства.
Ранее Лайф писал, что в Госдепе ожидают новую встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на следующей неделе. По словам помощника американского госсекретаря Карен Донфрид, стороны договорились в Женеве, что снова будут разговаривать после передачи Москве ответа США по гарантиям безопасности.
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