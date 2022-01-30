В Москве директор криптовалютной компании перевёл себе биткоинов на 82 млн рублей

Директор московского филиала английской криптовалютной компании Point and pay под шумок перевёл себе биткоинов на 82 миллиона рублей, сообщил телеграм-канал SHOT.

25-летнего молодого человека взяли руководителем в компанию, наделив директорскими полномочиями: разрешили управлять активами, потоками биткоинов и другой криптовалюты. Но в октябре прошлого года начальник вдруг уволился, после чего в компании один за другим стали происходить сбои в системе. У нового руководства фирмы закрались подозрения, что у экс-директора остались права к администрированию онлайн-платформ. Позже выяснилось, что бывший руководитель уволился не просто так: вместе с братом он на протяжении года работы переводил разную криптовалюту со счетов компании на сторонние. При этом брат тоже работал в этой фирме директором по маркетингу.

Согласно расчётам, компания недосчиталась 82,2 миллиона рублей (по курсу на тот момент это 15 биткоинов, по действующему — 29). Средства обналичивали другие подельники, которых пока не вычислили. Примечательно, что экс-директор продолжил воровать деньги из компании даже после увольнения. Он не дал бывшим коллегам доступ к группам в соцсетях фирмы и телеграм-каналам, поэтому ушлому парню продолжила приходить прибыль от рекламодателей. Адвокаты компании обратились в полицию. Проводится проверка. Экс-начальника пока не задержали.