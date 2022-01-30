МИД Украины потребовал отменить поручение Путина о соцвыплатах жителям Донбасса
По словам ведомства, в то время, когда Киев и партнёры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям.
МИД Украины счёл поручение президента РФ Владимира Путина о предоставлении жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса соцвыплат через российский портал "Госуслуги" нарушением суверенитета Украины и потребовал отменить его.
"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины", — говорится на сайте МИД Украины.
По словам ведомства, в то время, когда Украина и партнёры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям. Внешнеполитическое ведомство потребовало от РФ отменить принятое решение.
"Трудно переоценить, насколько это важно для людей": Вышинский поддержал поручение Путина о соцвыплатах для живущих в ДНР и ЛНР россиян
Ранее Лайф писал, что президент РФ Путин поручил упростить назначение соцвыплат для живущих в ДНР и ЛНР россиян. Детальной разработкой этого предложения займётся Правительство России. Нововведение позволит им получать услугу без указания регистрации по месту жительства на территории РФ.
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