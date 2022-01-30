МИД Украины потребовал отменить поручение Путина о соцвыплатах жителям Донбасса

МИД Украины счёл поручение президента РФ Владимира Путина о предоставлении жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса соцвыплат через российский портал "Госуслуги" нарушением суверенитета Украины и потребовал отменить его.

"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины", — говорится на сайте МИД Украины.

По словам ведомства, в то время, когда Украина и партнёры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям. Внешнеполитическое ведомство потребовало от РФ отменить принятое решение.