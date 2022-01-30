Психолог Коржаева уличила насильника в заранее спланированном убийстве жены в Подмосковье

Психолог Коржаева объяснила, что могло подтолкнуть преступника на убийство жены © SHOT

Романа Розова, который похитил, изнасиловал и убил свою жену в Волоколамске, к этому страшному преступлению подтолкнули болезненный эгоцентризм и чувство собственничества, считает клинический психолог, гипнотерапевт Ирина Коржаева. По её мнению, мужчину к насилию привела не импульсивная ревность, так как в таких случаях у человека нет времени подумать. Розов же просчитал очень много деталей, значит, он совершил преступление из других побуждений.

"Нарциссизм — это психиатрический термин, соответственно, это заболевание. Когда человек страдает им, он для себя хочет очень много. Но за счёт того, что это болезнь, выглядит это как будто внутри есть чёрная дыра, которую невозможно заполнить. Когда его женщина (его собственность) пошла и нашла какого-то другого мужчину — это чувство всколыхнулось. Оно подточило ощущение мужественности и значимости для себя", — объяснила Коржаева в беседе с телеграм-каналом SHOT.

По словам психолога, сексуальное насилие говорит о том, что Розов пытался доказать свою мужественность. Он показывал супруге, что имеет над ней власть, несмотря на то, что они разводятся и у каждого уже есть другая семья. Бывшие мужья часто совершают сексуальное насилие по отношению к своим экс-супругам, добавила эксперт. Если женщина поддаётся, они продолжают спокойно жить, а если нет — начинается физическая расправа. По мнению специалиста, характер этого преступления также может говорить о том, что ранее между убийцей и его женой были конфликты, в которых они показывали своё неуважение к партнёру и унижали друг друга.

"Самое главное, что к такой ситуации может привести, — когда человек загнан в угол. В нём просыпается агрессия, неконтролируемая и не думающая. Могла манифестировать шизофрения. Мог увидеть какие-то галлюцинации, услышать какие-то голоса, которые его накручивали. Сильный гормональный всплеск вследствие какой-нибудь травмы тоже может привести к тому, что что-то где-то в голове замкнуло", — рассказала психолог.