Столтенберг признал, что НАТО не знает истинных намерений России насчёт Украины

НАТО не знает истинных намерений России в отношении Украины, однако в случае военного конфликта организация не будет отправлять свои войска на помощь Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC .

"У нас есть неопределённость в вопросе намерений России на Украине", — сообщил он, отметив, что если Россия решит всё-таки напасть, то НАТО будет поставлять Украине оружие и разработает ряд санкционных мер против РФ.