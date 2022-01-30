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Столтенберг признал, что НАТО не знает истинных намерений России насчёт Украины

Однако генсек отметил, что в случае вооружённого конфликта между странами организация будет помогать Незалежной с вооружением.

30 января, 11:21

Йенс Столтенберг. Фото © НАТО

НАТО не знает истинных намерений России в отношении Украины, однако в случае военного конфликта организация не будет отправлять свои войска на помощь Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC.

"У нас есть неопределённость в вопросе намерений России на Украине", сообщил он, отметив, что если Россия решит всё-таки напасть, то НАТО будет поставлять Украине оружие и разработает ряд санкционных мер против РФ.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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