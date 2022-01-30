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Упавшая с 22-го этажа в Москве восьмиклассница была пьяна

Девочка отделалась лишь царапинами и сотрясением мозга, удар от падения смягчил сугроб.

30 января, 11:14
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© ТАСС / Шарифулин Валерий

Восьмиклассница, которая выжила после падения из окна на 22-м этаже в Москве, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошёл в разгар вечеринки, там девушка и распивала спиртные напитки вместе с друзьями. Отмечается, что школьнице удалось отделаться лишь царапинами и сотрясением мозга, так как удар от падения смягчил сугроб.

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Напомним, что инцидент произошёл на Загорьевской улице (район Бирюлёво Восточное, Южный административный округ). По данным Лайфа, в результате падения с 22-го этажа никаких серьёзных травм девочка не получила. Позже выяснилось, что у школьницы было депрессивное расстройство.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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