Упавшая с 22-го этажа в Москве восьмиклассница была пьяна
Девочка отделалась лишь царапинами и сотрясением мозга, удар от падения смягчил сугроб.
© ТАСС / Шарифулин Валерий
Восьмиклассница, которая выжила после падения из окна на 22-м этаже в Москве, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошёл в разгар вечеринки, там девушка и распивала спиртные напитки вместе с друзьями. Отмечается, что школьнице удалось отделаться лишь царапинами и сотрясением мозга, так как удар от падения смягчил сугроб.
Напомним, что инцидент произошёл на Загорьевской улице (район Бирюлёво Восточное, Южный административный округ). По данным Лайфа, в результате падения с 22-го этажа никаких серьёзных травм девочка не получила. Позже выяснилось, что у школьницы было депрессивное расстройство.
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