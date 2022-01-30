Упавшая с 22-го этажа в Москве восьмиклассница была пьяна

Восьмиклассница, которая выжила после падения из окна на 22-м этаже в Москве, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошёл в разгар вечеринки, там девушка и распивала спиртные напитки вместе с друзьями. Отмечается, что школьнице удалось отделаться лишь царапинами и сотрясением мозга, так как удар от падения смягчил сугроб.