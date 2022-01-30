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Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Наша команда допускала очень много ошибок на огневых рубежах, зайдя на пять штрафных кругов.

30 января, 10:59

Анастасия Шевченко. Фото © ТАСС / imago images / Eibner Europa

Сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере.

В составе нашей команды выступали Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. По ходу гонки наши спортсмены не справились со стрельбой, зайдя на целых пять штрафных кругов и взяв 21 дополнительный патрон.

Российская биатлонистка Куклина стала пятой в гонке преследования на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Куклина стала пятой в гонке преследования на чемпионате Европы

Первое место у сборной Норвегии, второе — у Германии. Третьими к финишу пришли представители команды Румынии, однако из-за ошибки при передаче эстафеты они получили штраф и в итоге заняли лишь девятое место, а бронзу забрала сборная Швейцарии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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