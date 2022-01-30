Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Наша команда допускала очень много ошибок на огневых рубежах, зайдя на пять штрафных кругов.
Анастасия Шевченко. Фото © ТАСС / imago images / Eibner Europa
Сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере.
В составе нашей команды выступали Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. По ходу гонки наши спортсмены не справились со стрельбой, зайдя на целых пять штрафных кругов и взяв 21 дополнительный патрон.
Первое место у сборной Норвегии, второе — у Германии. Третьими к финишу пришли представители команды Румынии, однако из-за ошибки при передаче эстафеты они получили штраф и в итоге заняли лишь девятое место, а бронзу забрала сборная Швейцарии.
Комментариев: 0