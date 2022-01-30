Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере.

В составе нашей команды выступали Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. По ходу гонки наши спортсмены не справились со стрельбой, зайдя на целых пять штрафных кругов и взяв 21 дополнительный патрон.