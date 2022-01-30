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Российский лёгкий самолёт "Байкал" совершил первый полёт

Полёт, в ходе которого были проверены устойчивость и управляемость воздушного судна, длился около 25 минут и проходил на высоте 500 метров.

30 января, 11:11
<p>© ТАСС / Андрей Любимов</p>

© ТАСС / Андрей Любимов

Лёгкий самолёт "Байкал", который должен будет заменить устаревшие Ан-2, совершил первый полёт. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полёт. <...> Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", — цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

Самолёт поднялся в воздух с аэродрома Арамиль под Екатеринбургом. Полёт длился около 25 минут и проходил на высоте 500 метров. Лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев, управлявший воздушным судном, проверил его устойчивость и управляемость.

Стало известно, где могут разместить производство самолётов "Байкал"

Стало известно, где могут разместить производство самолётов "Байкал"

Лайф рассказывал, что российский лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал" призван прийти на смену устаревшим советским Ан-2, более известным как кукурузники. "Байкал" меньше, но быстрее и с большей дальностью полёта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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