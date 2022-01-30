Российский лёгкий самолёт "Байкал" совершил первый полёт

Лёгкий самолёт "Байкал", который должен будет заменить устаревшие Ан-2, совершил первый полёт. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полёт. <...> Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", — цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

Самолёт поднялся в воздух с аэродрома Арамиль под Екатеринбургом. Полёт длился около 25 минут и проходил на высоте 500 метров. Лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев, управлявший воздушным судном, проверил его устойчивость и управляемость.