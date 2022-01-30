Российский лёгкий самолёт "Байкал" совершил первый полёт
Полёт, в ходе которого были проверены устойчивость и управляемость воздушного судна, длился около 25 минут и проходил на высоте 500 метров.
© ТАСС / Андрей Любимов
Лёгкий самолёт "Байкал", который должен будет заменить устаревшие Ан-2, совершил первый полёт. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полёт. <...> Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", — цитирует слова министра пресс-служба ведомства.
Самолёт поднялся в воздух с аэродрома Арамиль под Екатеринбургом. Полёт длился около 25 минут и проходил на высоте 500 метров. Лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев, управлявший воздушным судном, проверил его устойчивость и управляемость.
Лайф рассказывал, что российский лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал" призван прийти на смену устаревшим советским Ан-2, более известным как кукурузники. "Байкал" меньше, но быстрее и с большей дальностью полёта.
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