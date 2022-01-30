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Травматолог Неверов назвал чудом историю с падением школьницы с 22-го этажа в Москве

Он уточнил, что нужно проанализировать все факторы: куда именно упала девочка и могли ли ветки деревьев замедлить скорость.

30 января, 11:00

© Pixabay

Врачи теряются в догадках, как школьнице удалось выжить после падения с балкона 22-го этажа в Москве. Видимо, не обошлось без "божественного вмешательства", полагает завкафедрой травматологии и ортопедии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) Валентин Неверов.

По его словам, восьмикласснице очень повезло: она отделалась ушибами и ссадинами, а также сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Но такие повреждения не критически опасны. Врач уверен, девочке нужно благодарить Бога, потому что обычно все падения выше пятого этажа заканчиваются гибелью. И если у маленьких детей падение смягчается их лёгким весом, то здесь речь идёт о взрослой девушке, подчеркнул Неверов.

"Тут надо изучать всё: куда она упала, задевала ли при полёте ветки деревьев или какие-то выступающие предметы, приземлилась на сугроб высокий со снегом. Это всё нужно смотреть в конкретном случае. Но это чудо. Господь Бог, видимо, там её поддерживал во время падения. Никакими другими причинами, что она осталась жива, я объяснить не могу", — пояснил Неверов в беседе с Пятым каналом.

Напомним, ЧП произошло во время вечеринки в одной из квартир многоэтажки на Загорьевской улице в Москве. Восьмиклассница в состоянии лёгкого опьянения решила перелезть на соседний балкон, но не удержалась. По данным Лайфа, в результате падения с 22-го этажа никаких серьёзных травм девочка не получила. Известно, что школьница за неделю до инцидента выписалась из больницы, в которую попала из-за депрессивного расстройства.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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