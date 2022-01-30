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Нападающий ЦСКА Чалов может продолжить карьеру в Италии

В этом сезоне он провёл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

30 января, 10:46

Фото © ПФК ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов может уже зимой перейти в итальянскую "Венецию", сообщает Tuttomercatoweb.

По данным издания, венецианцы ищут нападающего. Приоритетным вариантом был перуанец Джанлука Лападула, однако после неудачи в переговорах с ним "Венеция" переключилась на Чалова. При этом в сообщении не уточняется, идёт ли речь об аренде или рассматривается полноценный трансфер.

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Добавим, что Фёдор Чалов в текущем сезоне провёл 18 матчей, в которых забил три гола и пять раз отдал результативную передачу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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