Нападающий ЦСКА Чалов может продолжить карьеру в Италии

По данным издания, венецианцы ищут нападающего. Приоритетным вариантом был перуанец Джанлука Лападула, однако после неудачи в переговорах с ним "Венеция" переключилась на Чалова. При этом в сообщении не уточняется, идёт ли речь об аренде или рассматривается полноценный трансфер.