Нападающий ЦСКА Чалов может продолжить карьеру в Италии
В этом сезоне он провёл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.
Фото © ПФК ЦСКА
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов может уже зимой перейти в итальянскую "Венецию", сообщает Tuttomercatoweb.
По данным издания, венецианцы ищут нападающего. Приоритетным вариантом был перуанец Джанлука Лападула, однако после неудачи в переговорах с ним "Венеция" переключилась на Чалова. При этом в сообщении не уточняется, идёт ли речь об аренде или рассматривается полноценный трансфер.
Добавим, что Фёдор Чалов в текущем сезоне провёл 18 матчей, в которых забил три гола и пять раз отдал результативную передачу.
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