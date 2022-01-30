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Упавшая с 22-го этажа в Москве школьница страдала депрессивным расстройством

Девочка отдыхала на вечеринке и в какой-то момент решила выполнить опасный "трюк" на балконе, который едва не стоил ей жизни.

30 января, 08:07

© Pixabay

Школьница, упавшая с 22-го этажа столичной многоэтажки, за неделю до инцидента выписалась из больницы, в которую попала из-за депрессивного расстройства. Об этом со ссылкой на источник сообщает Пятый канал.

В день ЧП восьмиклассница находилась на вечеринке. В один момент девочка решила перелезть через балкон и для подстраховки прихватила с собой подругу. Та придерживала девочку во время опасного "трюка", но сил подростку не хватило, и школьница упала вниз.

Напомним, что инцидент произошёл на Загорьевской улице (район Бирюлёво Восточное, Южный административный округ). По данным Лайфа, в результате падения с 22-го этажа никаких серьёзных травм девочка не получила.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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