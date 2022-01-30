Упавшая с 22-го этажа в Москве школьница страдала депрессивным расстройством

Школьница, упавшая с 22-го этажа столичной многоэтажки, за неделю до инцидента выписалась из больницы, в которую попала из-за депрессивного расстройства. Об этом со ссылкой на источник сообщает Пятый канал.

В день ЧП восьмиклассница находилась на вечеринке. В один момент девочка решила перелезть через балкон и для подстраховки прихватила с собой подругу. Та придерживала девочку во время опасного "трюка", но сил подростку не хватило, и школьница упала вниз.