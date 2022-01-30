"Лёня был великолепный": Актриса Талызина поделилась воспоминаниями о Куравлёве со съёмок фильма "Афоня"
По словам артистки, "он работал с режиссёром Данелией просто взадых", вместе создавая придуманный для картины образ.
Кадр из фильма "Афоня" © kinopoisk.ru
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в беседе с телеканалом "360" поделилась воспоминаниями со съёмок фильма "Афоня", в которых принимал участие актёр Леонид Куравлёв. Она отметила, что они прекрасно сработались вместе с режиссёром Георгием Данелией.
"Это был очень талантливый русский артист. Они работали с Данелией просто взадых, они понимали друг друга. Когда снимали фильм "Афоня", они просто вцепились друг в друга и делали вот этот образ. Это было потрясающе — смотреть на них. Они поддерживали друг друга, смеялись. Лёня был великолепный", — рассказала она.
Артистка также отметила, что большую симпатию к Куравлёву испытывала и актриса Татьяна Бестаева, которая училась вместе с ним. По её словам, Куравлёв был очень весёлым, смешным и очень добрым парнем, которого любил весь курс.
30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф ранее, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
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