"Лёня был великолепный": Актриса Талызина поделилась воспоминаниями о Куравлёве со съёмок фильма "Афоня"

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в беседе с телеканалом "360" поделилась воспоминаниями со съёмок фильма "Афоня", в которых принимал участие актёр Леонид Куравлёв. Она отметила, что они прекрасно сработались вместе с режиссёром Георгием Данелией.

"Это был очень талантливый русский артист. Они работали с Данелией просто взадых, они понимали друг друга. Когда снимали фильм "Афоня", они просто вцепились друг в друга и делали вот этот образ. Это было потрясающе — смотреть на них. Они поддерживали друг друга, смеялись. Лёня был великолепный", — рассказала она.