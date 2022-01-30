Лавров заявил, что включение Украины в НАТО подорвёт отношения Запада и России

Возможное включение Украины в НАТО окончательно испортит отношения России с альянсом. В этом уверен глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что, согласно Вашингтонскому договору о создании организации, принятие новых членов возможно, только если это необходимо для укрепления безопасности НАТО. Очевидно, что в случае с Украиной речи об этом не идёт.

"Каждый раз получается, что линия, которую они (страны НАТО. — Прим. Лайфа) должны оборонять, сдвигается всё восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", — уточнил Лавров в эфире Первого канала.

Он добавил, что США неоднократно подчёркивали "оборонительный характер" НАТО. Но это не соответствует действительности. Альянс запятнал свою репутацию вторжением в Ливию, бомбёжкой Югославии, военной операцией в Афганистане, добавил Лавров.