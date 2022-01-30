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В МЮ отказались комментировать обвинения в адрес нападающего Гринвуда в избиении девушки

Ранее подруга молодого форварда манкунианцев показала синяки и пожаловалась на побои со стороны игрока.

30 января, 11:23

Мейсон Гринвуд. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media

"Манчестер Юнайтед" выпустил заявление по ситуации с 20-летним нападающим Мейсоном Гринвудом, которого ранее его девушка обвинила в избиении.

"Нам известно об изображениях и утверждениях, циркулирующих в социальных сетях. Мы не будем делать никаких комментариев, пока факты не будут установлены. "Манчестер Юнайтед" осуждает любого вида насилие", — говорится в сообщении, которое цитирует Manchester Evening News.

"Для всех, кто хотел знать, что он делает со мной": Девушка нападающего МЮ Гринвуда обвинила его в побоях

"Для всех, кто хотел знать, что он делает со мной": Девушка нападающего МЮ Гринвуда обвинила его в побоях

Ранее Лайф сообщал, что девушка Мейсона Гринвуда выложила в своём инстаграме фото и видео с синяками и обвинила своего молодого человека в избиении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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