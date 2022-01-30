В МЮ отказались комментировать обвинения в адрес нападающего Гринвуда в избиении девушки

"Манчестер Юнайтед" выпустил заявление по ситуации с 20-летним нападающим Мейсоном Гринвудом, которого ранее его девушка обвинила в избиении.

"Нам известно об изображениях и утверждениях, циркулирующих в социальных сетях. Мы не будем делать никаких комментариев, пока факты не будут установлены. "Манчестер Юнайтед" осуждает любого вида насилие", — говорится в сообщении, которое цитирует Manchester Evening News.