В МЮ отказались комментировать обвинения в адрес нападающего Гринвуда в избиении девушки
Ранее подруга молодого форварда манкунианцев показала синяки и пожаловалась на побои со стороны игрока.
Мейсон Гринвуд. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media
"Манчестер Юнайтед" выпустил заявление по ситуации с 20-летним нападающим Мейсоном Гринвудом, которого ранее его девушка обвинила в избиении.
"Нам известно об изображениях и утверждениях, циркулирующих в социальных сетях. Мы не будем делать никаких комментариев, пока факты не будут установлены. "Манчестер Юнайтед" осуждает любого вида насилие", — говорится в сообщении, которое цитирует Manchester Evening News.
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