Президент Белоруссии выразил соболезнования в связи со смертью Куравлёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким российского актёра Леонида Куравлёва, который сегодня скончался. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Ушёл всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актёр — классик советского и российского кинематографа", — говорится в сообщении.