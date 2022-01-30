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Президент Белоруссии выразил соболезнования в связи со смертью Куравлёва

По словам главы республики, память об артисте останется в сердцах миллионов белорусов.

30 января, 12:59
<p>Леонид Куравлёв. © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Леонид Куравлёв. © ТАСС / Фадеичев Сергей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким российского актёра Леонида Куравлёва, который сегодня скончался. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Ушёл всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актёр — классик советского и российского кинематографа", — говорится в сообщении.

По словам белорусского президента, Куравлёв отдал искусству большую часть своей жизни, показав тем самым пример настоящего мастерства и преданности профессии. Глава государства добавил, что память об артисте останется в сердцах миллионов белорусов.

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30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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