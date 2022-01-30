"Пустоголовые": Медведев сорвался на болельщиков во время финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал болельщиков во время финального матча Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.

Во время паузы между третьим и четвёртым сетами Медведев обратился к судье, обратив внимание на крики болельщиков, которые мешают ему выполнять подачи.

"Они идиоты. Без мозгов. Пустоголовые. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да", — сказал Медведев.