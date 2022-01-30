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"Пустоголовые": Медведев сорвался на болельщиков во время финала Australian Open

Для нашего спортсмена это далеко не первый "конфликт" с фанатами во время этого турнира.

30 января, 13:01

Даниил Медведев. Фото © ТАСС / EPA

Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал болельщиков во время финального матча Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.

Во время паузы между третьим и четвёртым сетами Медведев обратился к судье, обратив внимание на крики болельщиков, которые мешают ему выполнять подачи.

"Они идиоты. Без мозгов. Пустоголовые. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да", — сказал Медведев.

Медведев и Надаль на двоих заработают почти 5 млн долларов на Australian Open

Медведев и Надаль на двоих заработают почти 5 млн долларов на Australian Open

Добавим, что в матче Медведева и Надаля счёт по сетам 2:2, а впереди решающая партия.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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