"Пустоголовые": Медведев сорвался на болельщиков во время финала Australian Open
Для нашего спортсмена это далеко не первый "конфликт" с фанатами во время этого турнира.
Даниил Медведев. Фото © ТАСС / EPA
Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал болельщиков во время финального матча Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.
Во время паузы между третьим и четвёртым сетами Медведев обратился к судье, обратив внимание на крики болельщиков, которые мешают ему выполнять подачи.
"Они идиоты. Без мозгов. Пустоголовые. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да", — сказал Медведев.
Добавим, что в матче Медведева и Надаля счёт по сетам 2:2, а впереди решающая партия.
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