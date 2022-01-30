Бразильский нападающий Юри Алберто стал игроком "Зенита"
Ранее клуб объявил об уходе Сердара Азмуна в немецкий "Байер".
Фото © ФК "Зенит"
20-летней бразильский нападающий Юри Алберто стал игроком питерского "Зенита", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Контракт с нападающим рассчитан на пять лет. По информации СМИ, петербуржцы заплатили бразильскому "Интернасьоналу" за переход Алберто 24 миллиона евро.
Ранее "Зенит" сообщил о переходе Сердара Азмуна в "Байер" в зимнее трансферное окно, хотя изначально предполагалось, что он перейдёт в немецкий клуб летом.
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