Бразильский нападающий Юри Алберто стал игроком "Зенита"

Контракт с нападающим рассчитан на пять лет. По информации СМИ, петербуржцы заплатили бразильскому "Интернасьоналу" за переход Алберто 24 миллиона евро.

"Зенит" объявил о переходе Азмуна в "Байер" в зимнее трансферное окно

Ранее "Зенит" сообщил о переходе Сердара Азмуна в "Байер" в зимнее трансферное окно, хотя изначально предполагалось, что он перейдёт в немецкий клуб летом.