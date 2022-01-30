Пятичасовой триллер: Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open

Уже в первом сете Медведев обозначил своё преимущество, сделав сразу же два брейка и взяв партию со счётом 6:2. Куда более драматичным получился второй сет, по ходу которого Надаль был близок к тому, чтобы сравнять счёт по партиям, однако россиянин взял своё на тай-брейке. Напряжённым получился и третий сет, в котором Надаль сумел в решающий момент взять подачу россиянина и забрать партию — 6:4. По похожему сценарию протекал и четвёртый сет, где сильнее снова был легендарный испанец — 6:4. Совершив камбэк, Надаль словно воспрял и поймал кураж, забрав ещё и пятую партию. В итоге 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу легендарного испанского теннисиста. Отметим, что встреча продолжалась почти пять с половиной часов.