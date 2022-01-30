Суд Египта приговорил десять человек к казни за подготовку терактов

В Египте высший суд приговорил к казни десятерых человек, которые виновны в создании вооружённых группировок с целью нападения на полицию и уничтожения объектов инфраструктуры. Об этом сообщает MENA.

"Они обвиняются в создании вооружённых группировок для нападений на сотрудников полиции, а также уничтожения общественных объектов, включая линии электропередачи и трансформаторы. Обвиняемые проходят по делу, известному в СМИ как "хелуанские бригады", — уточняет издание.

Уголовные дела были заведены ещё в 2015 году. Всего обвиняемыми выступают 127 человек, но многие до сих пор находятся в розыске. По данным следствия, они формировали бандитские группировки, которые получили название "хелуанские бригады". По разработанному террористической организацией "Братья мусульмане"* плану, эти формирования готовились к свержению власти в Египте.

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