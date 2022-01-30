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Прокурор Москвы Попов выступил за геномную регистрацию всех мигрантов

Он привёл в пример иностранца, осуждённого в России три раза под разными фамилиями. Формально он не считался рецидивистом и каждый раз получал минимальный срок.

30 января, 14:55
<p>Прокурор Москвы Денис Попов. Фото © Московская городская дума</p>

Прокурор Москвы Денис Попов. Фото © Московская городская дума

Прокурор Москвы Денис Попов заявил о необходимости введения геномной регистрации всех трудовых мигрантов. В интервью "Российской газете" он рассказал, что часто выдворяемые из России мигранты меняют на родине паспорт и возвращаются.

"Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет", — заявил Попов.

По словам прокурора, в прошлом году выявлено 800 подобных случаев с нарушавшими ранее российские законы мигрантами. Он также привёл в пример одного иностранца, осуждённого в России три раза, но под разными фамилиями. При этом формально этот мигрант не считался рецидивистом и каждый раз получал минимальный срок, поделился эксперт.

Госдума пока не получала предложений о геномной регистрации всех россиян

Госдума пока не получала предложений о геномной регистрации всех россиян

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов в стране. Распоряжение связано в том числе с увеличением количества противоправных деяний таких граждан в стране.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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