Прокурор Москвы Попов выступил за геномную регистрацию всех мигрантов

Прокурор Москвы Денис Попов заявил о необходимости введения геномной регистрации всех трудовых мигрантов. В интервью "Российской газете" он рассказал, что часто выдворяемые из России мигранты меняют на родине паспорт и возвращаются.

"Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет", — заявил Попов.

По словам прокурора, в прошлом году выявлено 800 подобных случаев с нарушавшими ранее российские законы мигрантами. Он также привёл в пример одного иностранца, осуждённого в России три раза, но под разными фамилиями. При этом формально этот мигрант не считался рецидивистом и каждый раз получал минимальный срок, поделился эксперт.