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Биатлонистка Васнецова сдала положительные тесты на ковид на Олимпиаде в Пекине

Вместо неё на Игры могут вызвать Евгению Буртасову, которая на этой неделе стала двукратной чемпионкой Европы.

30 января, 14:55

Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус, находясь в Пекине, куда она прилетела для участия в Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Сейчас спортсменка находится на изоляции в карантинном отеле. Вместо неё на Олимпийские игры могут вызвать Евгению Буртасову. В данный момент руководство СБР ведёт переговоры с оргкомитетом Игр.

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Биатлонисты Бабиков и Буртасова выиграли сингл-микст на чемпионате Европы

Ранее Лайф сообщал, что Евгения Буртасова и Антон Бабиков стали победителями чемпионата Европы в одиночной смешанной эстафете.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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