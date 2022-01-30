Биатлонистка Васнецова сдала положительные тесты на ковид на Олимпиаде в Пекине
Вместо неё на Игры могут вызвать Евгению Буртасову, которая на этой неделе стала двукратной чемпионкой Европы.
Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус, находясь в Пекине, куда она прилетела для участия в Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
Сейчас спортсменка находится на изоляции в карантинном отеле. Вместо неё на Олимпийские игры могут вызвать Евгению Буртасову. В данный момент руководство СБР ведёт переговоры с оргкомитетом Игр.
Ранее Лайф сообщал, что Евгения Буртасова и Антон Бабиков стали победителями чемпионата Европы в одиночной смешанной эстафете.
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