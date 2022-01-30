Биатлонистка Васнецова сдала положительные тесты на ковид на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус, находясь в Пекине, куда она прилетела для участия в Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Сейчас спортсменка находится на изоляции в карантинном отеле. Вместо неё на Олимпийские игры могут вызвать Евгению Буртасову. В данный момент руководство СБР ведёт переговоры с оргкомитетом Игр.