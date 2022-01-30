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Биатлонисты Бабиков и Буртасова выиграли сингл-микст на чемпионате Европы

Ранее наша команда заняла лишь пятое место в классической смешанной эстафете, зайдя на пять штрафных кругов.

30 января, 13:10

Антон Бабиков и Евгения Буртасова. Фото © ТАСС/imago images/Eibner Europa

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков стали победителями одиночной смешанной эстафеты на чемпионате Европы в немецком Арбере.

Наши опытные спортсмены без особых проблем справились не только с соперниками, но и сложными погодными условиями. Всего Буртасова и Бабиков использовали семь дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг.

Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Второе место заняла сборная Франции, бронза у хозяев соревнований — команды Германии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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