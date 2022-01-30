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В Черкесске два брата расстреляли мужчину из-за кровной мести

Пострадавший выжил, но попал в больницу. Нападавшим удалось скрыться, сейчас их ищут силовики.

30 января, 15:14

Момент нападения на прохожего в Черкесске © Instagram / chp_kchr

В Карачаево-Черкесии два брата устроили стрельбу прямо в центре города. Пострадал 34-летний мужчина, сообщили в местном управлении МВД.

Инцидент произошёл накануне вечером на проспекте Ленина в Черкесске. Двое мужчин избили прохожего и ранили его из огнестрельного оружия, похожего на автомат. Видео нападения появилось в соцсетях. В полиции сообщили, что пострадавший госпитализирован.

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"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого в совершении противоправного деяния", — добавили в МВД.

Местные жители считают, что нападение может быть связано с кровной местью. В комментариях под видео с инцидентом один из пользователей рассказал, что пострадавший якобы причастен к смерти родственника напавших, но в своё время ушёл от правосудия.

Ранее Лайф рассказывал, что в посёлке Мишкино Курганской области местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по полицейскому автомобилю и убил одного из правоохранителей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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