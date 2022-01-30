В Черкесске два брата расстреляли мужчину из-за кровной мести

Момент нападения на прохожего в Черкесске © Instagram / chp_kchr

В Карачаево-Черкесии два брата устроили стрельбу прямо в центре города. Пострадал 34-летний мужчина, сообщили в местном управлении МВД.

Инцидент произошёл накануне вечером на проспекте Ленина в Черкесске. Двое мужчин избили прохожего и ранили его из огнестрельного оружия, похожего на автомат. Видео нападения появилось в соцсетях. В полиции сообщили, что пострадавший госпитализирован.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого в совершении противоправного деяния", — добавили в МВД.

Местные жители считают, что нападение может быть связано с кровной местью. В комментариях под видео с инцидентом один из пользователей рассказал, что пострадавший якобы причастен к смерти родственника напавших, но в своё время ушёл от правосудия.