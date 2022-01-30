Сотрудница канала "Рада" заявила о ненависти к украинскому языку и сильно пожалела

Администратор телеканала "Рада" Полина Шишкина высказала своё мнение по поводу украинского языка и государственного флага. Видео © Telegram/Невідомий Патріот

Гостевой администратор телеканала "Рада" Полина Шишкина стала новым врагом для пользователей соцсетей Незалежной. В Интернете появилось видео, на котором она нелестно отозвалась об украинском языке и государственном флаге.

"Ненавижу украинский язык", — заявила девушка на русском языке, тыкая в камеру указательным пальцем.

Она также высказалась и по поводу государственного флага Украины. По её мнению, он "такой себе. Могли бы и другой дизайн сделать".

Её заявления крайне не понравились украинским пользователям соцсетей, которые сразу же раскритиковали девушку и начали угрожать "найти её". Причём многие потребовали её увольнения, а некоторые паблики начали шутить, что извинения "появятся через 3...2...1". И действительно, долго ждать повторного видео от Полины не пришлось. Она записала новый ролик, в котором принесла свои извинения, уже на "ненавистной" мове.

Администратор телеканала "Рада" Полина Шишкина извинилась за свои слова об украинском языке и флаге. Видео © Telegram/Невідомий Патріот

"Вчера я имела неосторожность плохо высказаться об украинском языке и украинском флаге. Считаю, что это было неверно. Особенно, будучи дочерью участника АТО, я, как минимум, не имела на это право. Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять её, особенно учитывая нашу политическую ситуацию", — высказалась она.

Также известно, что после данного инцидента телеканал "Рада" уволил девушку.