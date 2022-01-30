Умерла мультипликатор Майя Бузинова, "одушевившая Чебурашку"
Благодаря её таланту жизнью наполнились такие мультфильмы, как "Варежка", "Золотой мальчик", "Айболит и Бармалей", "Самый маленький гном".
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В возрасте 92 лет ушла из жизни режиссёр и художник-мультипликатор Майя Бузинова, принимавшая участие в создании советского мультфильма "Чебурашка". Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков на своей странице в "Фейсбуке".
"Ещё две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку", — написал он, сообщая о смерти Бузиновой и Леонида Куравлёва.
Майя Бузинова родилась в 1929 году, с 1947 по 1954 год училась в Московском художественно-промышленном училище имени М.И. Калинина. В период 1956–1977 годов работала на киностудии "Союзмультфильм". После, в 1977 году, сменила место работы на студию "Мульттелефильм" творческого объединения (ТО) "Экран" Гостелерадио СССР, где проработала до 1992 года.
Как отметил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков, благодаря таланту аниматора Бузиновой жизнью наполнились "Варежка", "Золотой мальчик", "Айболит и Бармалей", "Самый маленький гном" и ещё десятки мультфильмов. Также вместе с мужем она стала режиссёром картин "Дядюшка Ау", "Свинопас", "Маленький рыжик", "Соловей", "Новоселье у братца Кролика" и других.
А ранее стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус в начале января. Сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. 21 января его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
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