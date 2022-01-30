Умерла мультипликатор Майя Бузинова, "одушевившая Чебурашку"

В возрасте 92 лет ушла из жизни режиссёр и художник-мультипликатор Майя Бузинова, принимавшая участие в создании советского мультфильма "Чебурашка". Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков на своей странице в "Фейсбуке".

"Ещё две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку", — написал он, сообщая о смерти Бузиновой и Леонида Куравлёва.

Майя Бузинова родилась в 1929 году, с 1947 по 1954 год училась в Московском художественно-промышленном училище имени М.И. Калинина. В период 1956–1977 годов работала на киностудии "Союзмультфильм". После, в 1977 году, сменила место работы на студию "Мульттелефильм" творческого объединения (ТО) "Экран" Гостелерадио СССР, где проработала до 1992 года.